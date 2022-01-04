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Fransa'da 1 günde 67 bin 461 vaka

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Fransa’da son 24 saatte 67 bin 461 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede nüfusun yüzde 78,5’ine denk gelen 52 milyon 927 bin 791 kişi en az 1 doz aşı oldu.
Fransa'da 1 günde 67 bin 461 vaka

Fransa’da son 24 saatte 67 bin 461 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede nüfusun yüzde 78,5’ine denk gelen 52 milyon 927 bin 791 kişi en az 1 doz aşı oldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde 67 bin 461 yeni COVID-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 181 kişi ise hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 124 bin 212’ye çıktı.

Hastanelerde 3 bin 654’ü yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 606 kişi tedavi görüyor.

31 Aralık'ta en yüksek vaka açıklanmıştı

Sağlık Bakanlığı, Fransa nüfusunun yüzde 78,5’ine denk gelen 52 milyon 927 bin 791 kişinin en az 1 doz aşı olduğunu duyurdu.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile COVID-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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