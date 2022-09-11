  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Fransa’da 103 “sarı yelekli” gözaltına alındı

» »
Fransa’da 103 “sarı yelekli” gözaltına alındı
Fransa’da 103 “sarı yelekli” gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris’te 103 sarı yelekli dün gözaltına alındı.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, dün başkentin farklı noktalarında bir araya toplanmaya çalışan onlarca sarı yelekliyi kimlik kontrolünden geçirdi.

Toplam 103 sarı yeleklinin gözaltına alındı ve 54 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sarı yeleklilerin şiddet ve mala zarar verme girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, yüzü maskeli bazı kişilerin bir çöpü ateşe verdiği ve bir konteyneri devirdiği bilgisi paylaşıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırvatistan’da hükümet protesto edildi10 Eylül 2022 Cumartesi 18:28
  • Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında tetikteler: Yunanistan Cumhurbaşkanı’ndan manidar ziyaret10 Eylül 2022 Cumartesi 17:19
  • İsveç Başbakanı’ndan “U-dönüşü”: Türkiye’ye iade etmeyeceğiz10 Eylül 2022 Cumartesi 16:01
  • Hırvatistan’da iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti10 Eylül 2022 Cumartesi 15:36
  • AB Enerji Komiseri Simson adaya gelecek10 Eylül 2022 Cumartesi 15:00
  • Finlandiya, 6 Türk vatandaşının iadesi talebini reddetti09 Eylül 2022 Cuma 21:13
  • Hollanda’da fırınlar iflasın eşiğinde09 Eylül 2022 Cuma 19:51
  • Çek bakan: Türkiye’ye mülteci baskısını artıralım09 Eylül 2022 Cuma 18:14
  • Yunanistan’da casus yazılım krizi büyüyor09 Eylül 2022 Cuma 17:17
  • AB Enerji Bakanları kriz gündemiyle toplanıyor09 Eylül 2022 Cuma 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti