Fransa’da 103 “sarı yelekli” gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris’te 103 sarı yelekli dün gözaltına alındı.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, dün başkentin farklı noktalarında bir araya toplanmaya çalışan onlarca sarı yelekliyi kimlik kontrolünden geçirdi.

Toplam 103 sarı yeleklinin gözaltına alındı ve 54 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sarı yeleklilerin şiddet ve mala zarar verme girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, yüzü maskeli bazı kişilerin bir çöpü ateşe verdiği ve bir konteyneri devirdiği bilgisi paylaşıldı.