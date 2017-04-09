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Fransa'da 11 yıl önce kaybolan köpek 450 kilometre uzakta bulundu

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Fransa'da 11 yıl önce kaybolan köpek 450 kilometre uzakta bulundu
Fransa'da 11 yıl önce kaybolan bir köpek, 450 kilometre uzaklıktaki başka bir yerleşim yerinde bulundu.

France 3 kanalının haberine göre, Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki Dunkerque kasabasında kaybolan "Topaze" isimli köpek, üzerindeki elektronik çip sayesinde 11 yıl sonra ülkenin Almanya sınırına yakın Moselle kasabasında bulunabildi.

Köpeğin 4 yaşında kaybolduğu sırada çipin izlenebildiği radarın alanından çıktığı, tekrar sinyal alınması sayesinde de yerinin saptanabildiği belirtildi.

Bişon cinsi köpeğin iki şehir arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi nasıl katettiği bilinmiyor. 15 yaşındaki Topaze'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

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