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Fransa'da 17 bin 300 yeni vaka

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Fransa'da son 24 saatte 17 bin 300 koronavirüs vakasına rastlandı. Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, okullarda COVID-19 sağlık ruhsatının aranmayacağını söyledi.
Fransa'da 17 bin 300 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 17 bin 300 koronavirüs vakasına rastlandı. Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, okullarda COVID-19 sağlık ruhsatının aranmayacağını söyledi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte tanı konulan 17 bin 300 COVID-19 vakasıyla ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 6 milyon 619 bin 611'e yükseldi.

Son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 372'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 128'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 651 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

Okullarda COVID-19 ruhsatı uygulanmayacak

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Le Journal Dimanche dergisine verdiği mülakatta, okullarda COVID-19 sağlık ruhsatının aranmayacağını belirtti.

Blanquer, okullarda iç mekanlarda maske takmanın zorunlu olacağını, temaslı sporların yasak olacağını, her seviyeden okulda yüz yüze eğitim verileceğini, ilkokullarda tek vakada tüm sınıfının karantinaya alınacağını, ortaokul ve liselerde aşılılar dışında temaslı öğrencilerin karantinaya alınacağını ifade etti.

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