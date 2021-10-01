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Fransa’da 35 yıllık kovalamaca bitti: Seri katil eski polis çıktı

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Fransa’da 1986-1994 yılları arasında başkent Paris’te bir dizi cinayet ve tecavüzden sorumlu seri katil, aradan geçen 35 yıl sonra bulundu.
Fransa’da 35 yıllık kovalamaca bitti: Seri katil eski polis çıktı

Fransa’da 1986-1994 yılları arasında başkent Paris’te bir dizi cinayet ve tecavüzden sorumlu seri katil, aradan geçen 35 yıl sonra bulundu.

Fransız medyasına yansıyan haberlere göre, Le Grêlé olarak bilinen katil, 8 yıl boyunca işlediği suçlar neticesinde yürütülen soruşturmalarda bir türlü yakalanamamıştı. Katilin işlediği ilk suçlardan biri 1986 yılında 11 yaşındaki Cécile Bloch’un cinayetiydi.

Katilin kimliği 35 yıl sonra, o dönem Paris’te görev yapan 750 askeri polise gönderilen mektuplar sonucu ortaya çıktı.

İNTİHAR MEKTUBUNDA İTİRAF

Mektup ulaşan isimlerden biri 59 yaşındaki François Verove’du. Polise soruşturmayla ilgili DNA örneği veren Verove, daha sonra ortadan kayboldu. Karısının kayıp başvurusu yaptığı Verove, Le Grau-du-Roi’deki bir kiralık evde ölü bulundu.

Yaşamına son veren Verove, arkasında bıraktığı intihar mektubunda işlediği suçları itiraf etti. Fransız polisi, olay yerlerinden alınan DNA örneklerinin, Verove’un DNA’sıyla eşleştiğini doğruladı.

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