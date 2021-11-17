  • BIST 1.692,380
  • Altın 626,45
  • Dolar 10,4767
  • Euro 11,8556
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Fransa'da 5'inci dalga alarmı

» »
Fransa'da koronavirüs vakaları artıyor. Ülke, 5'inci dalgayla karşı karşıya.
Fransa'da 5'inci dalga alarmı

Fransa'da koronavirüs vakaları artıyor. Ülke, 5'inci dalgayla karşı karşıya.

Fransa'da COVID-19 salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Olivier Veran koronavirüsün 5'inci dalgasının ülkeyi vurduğunu belirtti:

"Durum açıkça beşinci dalga gibi görünüyor. Dalganın boyutunun ne olacağını önceden tahmin etmek hala zor. İlk tahminler, ocak ayına kadar günde hastaneye bin yatış sayısını aşma riskini gösteriyor"

"Sağlık sistemi üstesinden gelebilir"

Koronavirüs Bilim Konseyi Başkanı Jean-François Delfraissy ise, 5'inci dalganın muhtemelen ekim ortasından bu yana olduğunun altını çizerek, Fransız sağlık sisteminin bu dalganın üstesinin gelebileceğini savundu.

Delfraissy, "Beşinci dalga geldi, net bir hızlanma var. Sağlık sistemimiz aşı, üçüncü doz, sosyal mesafe kuralları ve sağlık kartı gibi tüm araçları kullandığımız sürece beşinci dalganın üstesinden gelebilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Fransa’da son 24 saatte 19 bin 778 yeni vaka tespit edilmesi ile 25 Ağustos'tan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşırken, toplam vaka sayısı da 7 milyon 310 bin 664 oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınırdaki göçmen krizi! Çocuklarda hastalık yayılıyor!16 Kasım 2021 Salı 22:01
  • Belarus Sınırındaki Göçmenlere Göz Yaşartıcı Gaz Ve Tazyikli Suyla Müdahale16 Kasım 2021 Salı 21:56
  • Hollanda PATLADI!16 Kasım 2021 Salı 19:41
  • Belçika'da, aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek16 Kasım 2021 Salı 16:19
  • İnsanların tepkisini çeken e-scooterlara hız limiti geldi16 Kasım 2021 Salı 14:09
  • Avrupa Birliği savunma bakanları toplandı16 Kasım 2021 Salı 13:33
  • Çekya’da yine 10 bin vakanın üzerine çıkıldı16 Kasım 2021 Salı 13:06
  • Ukrayna'da salgında en yüksek günlük can kaybı: 838 ölüm16 Kasım 2021 Salı 12:22
  • Avrupa Birliği'nin 2022 bütçesi belirlendi16 Kasım 2021 Salı 11:17
  • Bulgaristan'da seçimi yolsuzluk karşıtı parti kazandı16 Kasım 2021 Salı 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti