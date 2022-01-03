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Fransa’da AB bayrağı kriz yarattı

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Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını cumartesi günü devralan Fransa'da AB bayrağı krizi patlak verdi.
Fransa’da AB bayrağı kriz yarattı

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını cumartesi günü devralan Fransa'da AB bayrağı krizi patlak verdi.

Başkent Paris'teki Zafer Takı'na asılan dev AB bayrağına, Fransa sağından tepki yağdı.

Nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen, Zafer Takı'na Fransa bayrağı yerine AB bayrağı asılmasını ülkenin kimliğine bir saldırı olarak niteledi ve Devlet Konseyi'ne şikayete bulunacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir diğer aşırı sağcı adayı Eric Zemmour da olayı “hakaret” olarak niteledi.

Seçimin en güçlü adaylarından sağcı Cumhuriyetçiler üyesi Valérie Pécresse de bayrağa tepki göstererek “Avrupa'ya başkanlık etmeye evet, Fransa kimliğini silmeye hayır” tweet'ini paylaştı.

BAYRAK KALDIRILDI, TEPKİLER DİNMEDİ

Hükümet, tepkiler üzerine Zafer Takı'ndaki AB bayrağını kaldırdı, ancak bu defa da hükümetin aşırı sağcıların baskısına boyun eğdiği eleştirileri geldi.

Avrupa İşleri Bakanı Clément Beaune, AB bayrağının geçici olarak asıldığını ve planlandığı üzere bir süre sonra kaldırıldığını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB dönem başkanlığında ülkenin Avrupa'nın egemenliğini güçlendirmeye, yeni bir büyüme modeli geliştirmeye ve vatandaşlarına daha yakın bir Avrupa inşa etmeye öncelik vereceklerini söylemişti.

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