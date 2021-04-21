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Fransa'da açık kalmak isteyen dükkan sahiplerinden 'iç çamaşırlı' protesto

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Fransa'da salgın önlemleri nedeniyle kapatılan giyim mağazalarının sahipleri, Başbakan Jean Castex'e 'iç çamaşırı gönderme kampanyası' başlattı.
Fransa'da açık kalmak isteyen dükkan sahiplerinden 'iç çamaşırlı' protesto

Fransa'da korona virüsü salgını kısıtlamaları nedeniyle kapatılan küçük işletmelerin verdiği hayatta kalma mücadelesine dikkat çekmek için Başbakan Jean Castex'e 'iç çamaşırı gönderme kampanyası' başlatıldı. Fransız hükümetinin pandemi gerekçesiyle kapattığı ülke çapındaki küçük ölçekli giyim kuşam mağazalarının sahipleri, en elzem temel ihtiyaç maddelerini sattıkları için açık kalmalarına izin verilen işletmeler listesine dahil edilmeyi talep ediyor. Talebin başını da iç çamaşırları çekiyor. 

 

'BEN DE GEREKLİYİM'

Sputnik'in aktardığına göre, kampanyayı yürütenler Action Culottée (Fırlama Eylem) adı altında grup oluşturup Facebook'ta sayfa açtı. Küçük ölçekli giyim kuşam mağazalarının sahipleri, Başbakan Jean Castex'e postalamadan önce yazdıkları mektupların ve içlerine koyacakları çamaşırların görüntülerini paylaştı. Göndericilerin bazısı çamaşırların üzerine "Ben de gerekliyim, ben de elzemim" gibi mesajlar yazdı. 

 

'TÜM TİCARARİ FAALİYETLER ELZEMDİR'

Grubun, Castex'e gönderdiği ve basınla paylaştığı mektupta 'hükümet ne dayatırsa dayatsın, don satışı dahil tüm ticari faaliyetlerin elzem olduğu' mesajı verilerek şöyle denildi:

"Bu mektubun ekinde, hükümetiniz tarafından gerekli olmadığı düşünülen günlük yaşamın bir unsurunu bulacaksınız: Don. Mesele hijyen ve koruma değil miydi? Çiçekçiler, kitapçılar, kuaförler ve hatta plak dükkanları, elzem işletmeler olarak belirlendi. Peki ya don? Hijyen ve koruma meselesine dahil değiller mi?"

Grup, mektup kampanyasının, Fransa çapında yüzlerce çamaşır mağazasının içinde bulunduğu çok kritik durumla ilgili insanları harekete geçirmesini umduğunu belirtti. 

Bu hafta Sağlık Bakanı Olivier Véran'ın yaptığı açıklamada, elzem addedilmeyen işletmelerin düşük riskli bölgelerde bulunmaları halinde yakın zamanda açılmalarına izin verileceği belirtilmişti. Kısıtlamaları kaldırırken her bölgenin durumuna göre karar vermekten yana olduğunu söyleyen Véran, kısıtlamaları kaldırmaya başlama tarihi olarak ise mayıs ortasına işaret etti.

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