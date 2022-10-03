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Fransa’da Adalet Bakanı hakkında yargılama kararı

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Fransa'da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin yasa dışı menfaat sağlamaktan yargılanacağı bildirildi.
Fransa’da Adalet Bakanı hakkında yargılama kararı

Fransa’da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti’nin yasa dışı menfaat sağlamaktan Cumhuriyet Adalet Mahkemesince (CJR) yargılanacağı bildirildi.

Fransız basınındaki habere göre, CJR’nin soruşturma komitesi, Dupond-Moretti’nin yasa dışı menfaat sağlamaktan yargılanmasına karar verdi. İlk defa görevi başındaki bir bakan için böyle bir karar alındı.

Dupond-Moretti’nin avukatları, Komitenin bu kararını temyize taşıyacaklarını belirtti.

Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti’yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak bakanları yargılama yetkisine sahip CJR’ye şikayet etmişti. CJR’nin soruşturma komitesi, şikayeti haklı bularak Bakan Dupond-Moretti hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Dupond-Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de dahil olduğu “telekulak davası” ön soruşturmalarında görev alan 3 hakime karşı idari takip başlatmıştı.

Adalet Bakanı, Monaco’da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.

“Telekulak davası” soruşturmaları sırasında Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti. Bakan olmadan önce Hakim Levrault'un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti. 

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