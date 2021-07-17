Fransa’da Adama Traore’nin ölümünde suçlanan jandarmaların ödüllendirildiği ortaya çıktı

Adama Traore, 2016 yılında jandarma aracında hayatını kaybetti.

Ülkede uzun süren gösterilere neden olan Traore'nin ölümüyle ilgili internet haber sitesi Mediapart yeni bir gerçeği ortaya çıkardı.

3 jandarmaya takdirname verilmiş

Habere göre, 24 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken 2019 yılında 3 jandarmaya takdirname verildi.

Takdirnamelerin, Traore’nin yerini tespit edip duruma müdahale ederek, "ulusal jandarmaya yaraşır kararlılık ve sadakat gösterdikleri" için verildiği de haberde yer aldı.

Ölüm raporları çelişkili

Traore'nin ölümünün ardından birbiri ile çelişen raporlar hazırlandı. Yapılan otopside boğulma sonucu öldüğü tespit edildi. Ancak daha sonra hazırlanan raporda, ölümüne kalp rahatsızlığı ve genetik bir hastalığın neden olduğu belirtildi. Olaya karışan kolluk kuvvetleri böylece aklanmış oldu.

Hazırlanan son rapor ise siyahi gencin polis şiddeti ile öldüğünü gösterse de tahkikat hakimlerinin yeniden başlattığı soruşturmalardan herhangi bir sonuç çıkmadı.