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Fransa’da akaryakıt krizi: Her üç istasyondan birinde benzin yok

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Fransa’da petrol rafinerisi çalışanlarının greve gitmesi yüzünden ortaya çıkan benzin krizi ikinci haftasında devam ediyor.
Fransa’da akaryakıt krizi: Her üç istasyondan birinde benzin yok

Büyük enerji devleri TotalEnergies ve ExxonMobil’de çalışan işçiler, solcu CGT sendikasının işverenlerle maaş zammında anlaşamaması üzerine greve gitme kararı almıştı.

İşçiler, grevlerine üçüncü haftalarında da devam etme yönünde oy kullandı.

Ancak hükümet, ExxonMobil’de çalışan bazı işçilerin görevlerinin başına dönmesi emrini verdi; halen anlaşma sağlanamaması durumunda sırada TotalEnergies’in de olabileceği uyarısında bulundu.

Aynı zamanda bazı bölgelerde iki günlüğüne akaryakıt satışına kısıtlama getirildi.

Grev yüzünden Fransa’daki yedi petrol rafinerisinden altısı iş göremez vaziyette.

Bu da sürücülerin panik ile benzin istasyonlarına akın ederek uzun kuyruklar oluşturmasına, çoğu istasyonda benzinin tükenmesine yol açtı.

Bazı kuyruklarda kavgaların yaşandığı aktarıldı.

Grev hakkı, Fransa anayasası tarafından güvence altına alınsa da kanunlara göre birtakım hizmetlerin devam ettirilebilmesi için hükümet bazı çalışanların görevinin başına dönmesi talebinde bulunabiliyor.

Hükümetin bu tavrı sendikaları karşısına almasına neden olabilir.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki hafta “her şeyin normale döneceği” sözünü verdi.

Macron, sorumluluğun CGT ve işverenler arasında olduğu uyarısında bulundu.

Ülkedeki her üç petrol istasyonundan birinde benzin yok.

Sendika, Avrupa’yı etkisi altına alan yüksek enflasyonun etkilerinden korunmaları için işçi maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor.

Çok yüksek bir kâr oranı açıklayan Fransız petrol devi TotalEnergies’te işçi maaşlarına yüzde 10 zam isteniyor.

AFP haber ajansına konuşan ve bir evde bakıcı olarak çalışan Esther Berrebi, “Çok kızgınım ve çok endişeliyim. Daha yüksek maaş talep etmelerini anlayabiliyorum, ancak bütün bir ülkeyi böylesine kitlemelerini anlamıyorum” dedi.

Diğer yandan, Fransa'nın birçok bölgesinde öncelikli sayılan polis, jandarma, itfaiye araçları, ambulanslar, okul servisleri, çiftçi araçları, posta şirketi ve cenaze araçları ile soğuk gıda zinciri araçlarının kuyruk beklememesi için bu araçlara özel yakıt ikmali yapılıyor.

Bidon veya varil ile benzin satışı da yasaklandı.

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