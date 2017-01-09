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Fransa'da aksi belirtilmedikçe organlar bağışlanmış sayılacak

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Fransa'da aksi belirtilmedikçe organlar bağışlanmış sayılacak
Fransa'da ölmeden önce aksini belirtmeyen herkes tüm organlarını bağışlamış kabul edilecek

Fransa Ulusal Meclisinde geçen ay kabul edilen organ bağışıyla ilgili değişiklik tartışma yarattı. Değişikliğe göre, ölmeden önce aksini belirtmeyen herkes tüm organlarını bağışlamış sayılacak.

Yeni yılın başlamasıyla ‘otomatik organ bağışı’ uygulamasına geçildi. Şimdiye kadar bir kişinin, öldükten sonra organlarının başka birisine nakledilmesi için sağlığında buna ilişkin bildirimde bulunması gerekiyordu. Yeni düzenleme ile üç yol izlenerek, organ bağışına karşı çıkıldığının resmi kayıtlara geçirilmesi gerekiyor.

Klasik yöntem kullanılarak kişi dilekçe ile organlarını bağışlamayı reddedebileceği gibi, yeni uygulama sonrası hizmete giren özel internet sitesi aracılığıyla bu prosedürü yerine getirebilecek. Kişinin ölümünden sonra yakınlarına, organ bağışını reddettiğine dair yazılı bir bildirimi veya bir ses kaydının olup olmadığı da sorulacak.

Birini bağışlama seçeneği

BBC’nin haberine göre, yeni yasayla vatandaşların herhangi bir organını bağışlamayı reddedebilmesi imkanı da getirildi. Şimdiye kadar organ bağışı konusunda ayrım yapılamıyordu. Vatandaşlar organ bağışına karar verirken ya tüm vücudunu bağışlıyor ya da tamamen bağışa karşı çıkıp reddedebiliyordu. Fransız vatandaşları, 2017 yılı itibarıyla tercih ettikleri bir organını bağışlayabilecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemenin organ bağışını yaygınlaştırma amaçlı olduğunu ve değişiklikle bağışın daha kolaylaştığını savunuyor. Sosyal medya üzerinde düzenlemeyi eleştiren çok sayıda kişi ise, “ölmeden önce organ bağışı konusunda işlem yapmamış herkesin, otomatik bir şekilde bağışçı olacağını” belirterek itiraz ediyor. 

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