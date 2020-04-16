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Fransa'da amatör lig birincileri şampiyon ilan edildi

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Fransa'da amatör liglerin iptaline karar verildi. Şampiyonlar ile üst lige yükselecek takımlar mevcut puan durumuna göre belirlenecek.
Fransa'da amatör lig birincileri şampiyon ilan edildi

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan amatör ligler iptal edildi.

Fransa Futbol Federasyonu, yönetim kurulunun salgın sebebiyle amatör liglerin iptali yönünde karar aldığını duyurdu.

Buna göre, amatör kapsamındaki dördüncü ve beşinci ligler ile bölgesel liglerde sezon sona erdirildi. Kadın futbolunda ikinci lig ile futsal ve gençler liglerinde de sezonun iptaline karar verildi.

Şampiyon, küme düşecek ve üst liglere yükselecek takımlar ise sezonun askıya alındığı 13 Mart’taki puan durumlarına göre belirlenecek.

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