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Fransa’da Anayasa Konseyi Kovid-19 Sağlık Kartı Uygulamasına Onay Verdi

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Fransa’da Anayasa Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen acil sağlık durumunun sonlandırılması ve Kovid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasaya onay verdi.
Fransa’da Anayasa Konseyi Kovid-19 Sağlık Kartı Uygulamasına Onay Verdi

Fransa’da Anayasa Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen acil sağlık durumunun sonlandırılması ve Kovid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasaya onay verdi.

Konseyden yapılan açıklamada, milletvekilleri tarafından Anayasa Konseyine taşınan söz konusu yasanın anayasayı ihlal etmediği belirtildi.

Sağlık kartı uygulamasının sadece eğlence faaliyetlerini ilgilendirdiği, siyasi sendikal ya da dini aktiviteleri kapsamadığı aktarılan açıklamada, uygulamanın kullanılacağı toplu faaliyetlerin yasada yeterince detaylı şekilde açıklandığı ifade edildi.

Söz konusu uygulama, 9 Haziran’dan itibaren izin verilmeye başlanan toplu etkinliklere katılmak için 72 saat içinde alınmış negatif Kovid-19 testi sonucu veya aşı belgesi ya da son 3 ayda virüse yakalandıysa iyileştiğini gösteren bir belge beyan etmeyi zorunlu tutuyor.

Ülkede geçerli olan acil sağlık durumunun 1 Haziran’dan itibaren kademeli geçiş dönemiyle 30 Eylül’de sona erdirilmesi ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasını içeren yasa parlamentodan 27 Mayıs’ta geçmişti.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, 30 Eylül’e kadar geçerli olabilecek, sadece mesafe, maske ve hijyen önlemlerinin alınamadığı toplu etkinliklerle sınırlanacak.

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun 30 Mayıs verilerine göre, ülkede toplam 5 milyon 635 bin 629 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 109 bin 194 kişi yaşamını yitirdi.

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