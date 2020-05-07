  • BIST 98.399
  • Altın 393,488
  • Dolar 7,1223
  • Euro 7,7005
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Fransa'da arıcılar son 40 yılın en iyi hasadına rağmen endişeli

» »
Fransa'da arıcılar son 40 yılın en iyi hasadına rağmen endişeli
Fransa'da arıcılar son 40 yılın en iyi hasadına rağmen endişeli

Fransa'da bal üreticileri son yılların en verimli hasadını yaşıyor. Fransa'nın kuzeyinde sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesiyle bu yıl erken gelen hasat dönemi, bölgedeki arıcıların yüzünü güldürse de üreticiler balı satabilme konusunda endişeli.

Paris'in kuzeyinde bulunan Oise bölgesindeki ar

Hasatın bu yıl fazla olmasında, 2 aydır süren karantina nedeniyle ülkedeki ekonomik aktivitelerin büyük oranda yavaşlaması etkeni de var. Ormancılık faaliyetlerinin durmasının ve tarımın yavaşlamasının, bu sonuca katkı sağladığı düşünülüyor.

Ancak ülkenin tamamındaki durum aynı değil. Özellikle güney bölgelerdeki bal üreticileri bu yıl daha düşük bir hasat bekliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları üreticileri endişelendiriyor

Fransa'da çoğu bal üreticisi, ürünlerini yerel pazarlarda halka satıyor. İlkbahar döneminde artan yerel pazarlarda bölge üreticilerinin çok sayıda taze ürünlerine rastlamak mümkün.

ıcılar, bu yıl yaklaşık 3 hafta erken gelen hasadın son 40 senenin en iyileri arasında olduğu görüşünde. Bu bölgede görülen 30 santigrat derecelik sıcaklıklar normalde sadece yaz aylarında yaşanıyor.

Ortalama bir hasatta bir kovandan yaklaşık 5 kilogram bal elde eden arıcılar, iyi dönemlerde bunun 10 kilograma kadar çıkabildiğini ifade ediyor. Bu sene ise bazı kovanlarda 20 kilograma kadar bal çıkması arıcıları sevindiriyor.

Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl pazarların kurulması yasak. Yaklaşık 2 aydır karantina uygulamasının bulunduğu ülkede insanlar alışveriş için sadece önlemlerin alındığı belli marketlere gidebiliyor.

Salgın dönemi, elde edilen balların satılmasını böylelikle zorlaştıracak gibi duruyor. Arıcılar, bir süre stoklarda tutsalar da ballarını en nihayetinde satabilmeyi umuyor.

Fransa'da 2018 yılında 28 bin ton bal üretilmiş ancak geçtiğimiz yıl bu sayılarda düşüş yaşanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransız doktor: Aralıkta 'zatürre' dediğimiz hasta korona çıktı05 Mayıs 2020 Salı 21:06
  • Belçika'da ölü sayısı 8000'i geçti, hastaneye kabuller yeniden artıyor05 Mayıs 2020 Salı 14:49
  • Robert Koch Enstitüsü: Almanya'da virüsün bulaşma oranı düşüyor, bunu korumak için sosyal mesafe kuralı 'yeni normal' olmalı05 Mayıs 2020 Salı 13:48
  • Avrupa uçuşlarına yeniden başlayan KLM’den yolculara maske zorunluluğu04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:56
  • Rapor: Covid-19 nedeniyle Çin karşıtlığı artacak, savaş dahil en kötü senaryoya hazır olun04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:38
  • İtalya'da karantina önlemleri hafifletildi: Nasıl bir yol izliyorlar?04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:04
  • Fransa’da Covid-19’dan ölen Müslümanların cenazelerini defnetmek için mezarlık bulunamıyor03 Mayıs 2020 Pazar 22:43
  • Fransa, kısıtlamaların gevşetilmesi ardından ülkeye giriş yapacak herkese 14 gün karantina öneriyor02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:06
  • İspanya Başbakanı Sanchez: Aşı bulunmadıkça önümüzdeki aylarda salgının tekrar artacağına eminim02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:04
  • İspanya'da yetişkinler için sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletildi02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti