Fransa'da arıcılar son 40 yılın en iyi hasadına rağmen endişeli

Fransa'da bal üreticileri son yılların en verimli hasadını yaşıyor. Fransa'nın kuzeyinde sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesiyle bu yıl erken gelen hasat dönemi, bölgedeki arıcıların yüzünü güldürse de üreticiler balı satabilme konusunda endişeli.

Paris'in kuzeyinde bulunan Oise bölgesindeki ar

Hasatın bu yıl fazla olmasında, 2 aydır süren karantina nedeniyle ülkedeki ekonomik aktivitelerin büyük oranda yavaşlaması etkeni de var. Ormancılık faaliyetlerinin durmasının ve tarımın yavaşlamasının, bu sonuca katkı sağladığı düşünülüyor.

Ancak ülkenin tamamındaki durum aynı değil. Özellikle güney bölgelerdeki bal üreticileri bu yıl daha düşük bir hasat bekliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları üreticileri endişelendiriyor

Fransa'da çoğu bal üreticisi, ürünlerini yerel pazarlarda halka satıyor. İlkbahar döneminde artan yerel pazarlarda bölge üreticilerinin çok sayıda taze ürünlerine rastlamak mümkün.

ıcılar, bu yıl yaklaşık 3 hafta erken gelen hasadın son 40 senenin en iyileri arasında olduğu görüşünde. Bu bölgede görülen 30 santigrat derecelik sıcaklıklar normalde sadece yaz aylarında yaşanıyor.

Ortalama bir hasatta bir kovandan yaklaşık 5 kilogram bal elde eden arıcılar, iyi dönemlerde bunun 10 kilograma kadar çıkabildiğini ifade ediyor. Bu sene ise bazı kovanlarda 20 kilograma kadar bal çıkması arıcıları sevindiriyor.

Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl pazarların kurulması yasak. Yaklaşık 2 aydır karantina uygulamasının bulunduğu ülkede insanlar alışveriş için sadece önlemlerin alındığı belli marketlere gidebiliyor.

Salgın dönemi, elde edilen balların satılmasını böylelikle zorlaştıracak gibi duruyor. Arıcılar, bir süre stoklarda tutsalar da ballarını en nihayetinde satabilmeyi umuyor.

Fransa'da 2018 yılında 28 bin ton bal üretilmiş ancak geçtiğimiz yıl bu sayılarda düşüş yaşanmıştı.