  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Fransa’da Aşı Karşıtlarının Konvoyu Paris’i Alarma Geçirdi

» »
Kentte binlerce polis konuşlandırılırken ana yollarda kontrol noktaları oluşturuldu, meydanlara zırhlı araçlar yerleştirildi.
Fransa’da Aşı Karşıtlarının Konvoyu Paris’i Alarma Geçirdi

Kanada'da günlerdir yolları kapatan ve hayatı felç eden aşı karşıtı kamyoncular, Fransa'daki Covid kısıtlamalarına karşı çıkanları da harekete geçirdi.Fransa’nın dört bir yanından “Özgürlük Konvoyu” eylemleri kapsamında başkent Paris'e doğru yola çıkan binlerce kişi, sadece aşı zorunluluğunu ve kısıtlamaları değil Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını da protesto ediyor.

Kanada'daki gibi başkentte hayatı durdurmaya hazırlanan protestocuların Paris'e yaklaşması, yetkilileri de alarm durumuna geçirdi. Paris'te binlerce polis konuşlandırılırken ana yollarda kontrol noktaları oluşturuldu, meydanlara zırhlı araçlar yerleştirildi.

Nantes kentinden yola çıkan konvoy üyeleri Kanada bayrakları taşıyor.

GÖSTERİCİLERE PARİS’E GİRİŞ YASAĞI

Paris emniyeti, daha önce protestocuların kente girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Emniyet yetkilileri, dün yapılan açıklamada da protestocuların kent girişlerinde durdurulacağını bildirdi.

Protestocular arasında 2018-19 yıllarında ülkeyi sarsan Sarı Yelekliler hareketi ve aşırı sağcı grupların üyeleri de yer alıyor.
Gösteriler, nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Macron karşıtlarının kampanyasının önemli bir parçası olarak görülüyor.

Ülkede son dönemde aşı kartı uygulamasına karşı da çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa borsaları düşüşle açıldı11 Şubat 2022 Cuma 14:38
  • İtalya'da Etna Yanardağı bu yıl ilk kez lav püskürttü11 Şubat 2022 Cuma 14:19
  • Almanya’da pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak11 Şubat 2022 Cuma 13:26
  • Orban’dan Trump’a seçim kampanyasına destek çağrısı: O bir ikon11 Şubat 2022 Cuma 13:14
  • Azerbaycan Zengezur Koridoru ile elektrik ihraç edecek11 Şubat 2022 Cuma 13:10
  • Olası bir yaptırıma karşı Putin’in olduğu iddia edilen yat Almanya’dan çıkarıldı11 Şubat 2022 Cuma 12:23
  • Yunanistan’dan Türkiye’nin ‘Adalar silahsızlandırılsın’ talebine yanıt11 Şubat 2022 Cuma 11:49
  • Fransız Bakan Moreno: Başörtülü Kadınlar Futbol Oynayabilir10 Şubat 2022 Perşembe 17:37
  • AB'nin ‘Diyalog Mektubu’ Rusya'ya Teslim Edildi10 Şubat 2022 Perşembe 16:31
  • Kanada’yı felç eden aşı karşıtı eylemler dünyaya yayılıyor10 Şubat 2022 Perşembe 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti