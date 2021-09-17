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Fransa’da aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı

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Fransa'da koronavirüs aşısı yaptırmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten geçici olarak uzaklaştırıldı.
Fransa’da aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, zorunlu olarak Covid-19 aşısı olmayan yaklaşık 3 bine yakın sağlık görevlisinin işten uzaklaştırıldığını açıkladı.

Fransız basınına konuşan Veran, “Dün itibarıyla henüz aşı olmamış sağlık veya sosyal sağlık kurumlarında hizmet veren yaklaşık 3 bin kişi işten uzaklaştırıldı.” dedi. Fransız bakan, onlarca kişinin de kendi isteğiyle istifa ettiğini aktardı.

Euronews'in haberine göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2,7 milyon kişinin çalıştığını hatırlatan Veran, işten uzaklaştırılan kişiler yüzünden sağlık hizmetlerinde bir aksamanın söz konusu olmadığını ifade etti.

İşten uzaklaştırmaların “geçici olduğunu” kaydeden Veran, bu kişilerin önemli bir kısmının destek hizmetlerinde çalıştığını belirtti ve işten uzaklaştırılan “beyaz önlüklüklerin sayısının az olduğunu” ifade etti.

Fransa’da çarşamba gününden bu yana sağlık personelinin aşı olmadan çalışmasına izin verilmiyor.

Hastaneler dışında, itfaiye, ambulans görevlileri, huzur ve bakım evlerindeki görevlilerle, serbest çalışan sağlık görevlilerine de aşı zorunluğu getirildi.

Ulusal Sağlık Sigortası verilerine göre, 12 Eylül itibarıyla sağlık personelinin yüzde 89,3’ü en az bir doz aşı oldu.

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