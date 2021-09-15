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Fransa'da aşı zorunluluğu yürürlüğe giriyor

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Fransa'da hastane, yaşlı bakım evi çalışanları, hasta bakıcılar, acil servis, ambulans ve itfaiye personeline aşı zorunluluğu getiriliyor.
Fransa'da aşı zorunluluğu yürürlüğe giriyor

Fransa'da hastane, yaşlı bakım evi çalışanları, hasta bakıcılar, acil servis, ambulans ve itfaiye personeline aşı zorunluluğu getiriliyor. Yarın yürürlüğe girecek düzenleme uyarınca bir doz aşı olmamış sağlık çalışanlarına yaptırım uygulanabilecek. 15 Ekim tarihine kadar da iki doz aşı yaptırmamış olanlara meslekten men cezasına varan cezalar uygulanabilecek.

Fransa'da düzenlemeye karşı geçen haftalarda on binlerce kişi sokağa çıkmıştı. Anketlere göre Fransa'da vatandaşların üçte ikisi sağlık ve bakım personeline aşı olma mecburiyeti getirilmesini destekliyor. Şu ana kadar Fransa'da nüfusun yüzde 70'i aşılandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Joe Biden geçen hafta Cuma günü 100 milyon Amerikan vatandaşını aşı olmaya zorlayan kararlar almıştı. ABD'de aşı olma zorunluluğu, özel sektörde, sağlıkta, federal hükümette ve hükümetle iş yapan şirketlerde çalışanları kapsıyor.

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