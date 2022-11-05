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Fransa’da aşırı sağcı partiye genç lider

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Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin yeni lideri 27 yaşındaki Jordan Bardella oldu.
Fransa’da aşırı sağcı partiye genç lider

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi, Marine Le Pen'den boşalan liderlik koltuğuna 27 yaşındaki Jordan Bardella seçildi.

Bugün düzenlenen oylamada Bardella, rakibi olan Perpignan Belediye Başkanı Louis Aliot'u açık ara farkla geride bırakarak birinci oldu.

Babası Jean-Marie Le Pen'in kurduğu partiyi uzun yıllar yöneten Marine Le Pen, seçimde Bardella'ya destek vermişti. Genç seçmen arasında popüler olan Bardella, Fransa'daki kenar mahallelere yaptığı ziyaretlerle dikkat çekmişti.

Göçmen karşıtı fikirleri sürdüren partinin yeni başkanının, Le Pen'in partiyi ılımlı seçmene hitap ederek büyütme hedefini devam ettirmesi bekleniyor. Ulusal Birlik son seçimlerde oy oranını önemli ölçüde artırmıştı.

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