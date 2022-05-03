Fransa'da aşırı sol ve yeşiller genel seçimlerde Macron'a karşı birleşti

Fransa'da aşırı sol lideri Jean-Luc Melenchon'un partisi La France Insoumise (LFI, Boyun Eğmeyen Fransa) ile Yeşiller, parlamento seçimlerinde birlikte hareket etmek için anlaştı.

Fransa'da aşırı sol lideri Jean-Luc Melenchon'un partisi La France Insoumise (LFI, Boyun Eğmeyen Fransa) ile Yeşiller, parlamento seçimlerinde birlikte hareket etmek için anlaştı.

LFI ile Yeşiller arasında haziran ayında düzenlenecek genel seçimler için süren müzakereler pazartesi günü sonuç verdi.

Yeşiller ile koalisyona giden Melenchon, nisan ayında 2. dönemi için seçilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı parlamentoda milletvekili çoğunluğunu elde etmek hedefiyle mücadele edecek.

İki parti anlaşmayı "tarihi bir an" olarak nitelendirirken diğer sol partilerle müzakerelerin devam edeceği ifade edildi. Komünist Partisi lideri Fabien Roussel, partisinin yakında bu cepheye katılabileceğini söyledi.

Yeşiller ile LFI arasındaki temel ayrılık noktası iki partinin Avrupa Birliği'ne (AB) karşı olan duruşuydu. Geçtiğimiz hafta müzakereler bu konudaki fikir ayrılığı nedeniyle durdurulmuştu. İki parti Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ya da euro bölgesinden çıkmaması gerektiği konusunda anlaştı. Bununla birlikte AB'nin tüm kurallarına "boyun eğmeme" konusunda görüş birliğine varıldı.

Melenchon ve Yeşiller parlamentoda özellikle yeniden seçilen Macron'un iş dünyası ve AB yanlısı bir yasama gündemini engellemeye çalışacak. Macron'un emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin hamlesi de mücadele alanlarından biri olacak.

Anketler birleşmiş bir solun seçimlerde oyların yüzde 33'ünü alabileceğini öngörüyor.