Fransa'da ayın golü Burak Yılmaz'ın

Ligin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın kritik golünün oyların yüzde 30'unu alarak ayın golü seçildiği duyuruldu.
Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.
Ligin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın kritik golünün oyların yüzde 30'unu alarak ayın golü seçildiği duyuruldu.
Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.