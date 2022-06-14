Fransa'da bakteri krizi büyüyor

Fransa'da E.coli bakterisi bulaşan gıda ürünlerine bir yenisi eklendi. Buitoni marka pizza ürünlerinin ardından, bu kez de yoğurt üreticisi Malo ülke genelindeki tüm ürünlerini toplatma kararı aldı.



Kararın, bir üründe E.coli bakterisi tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı alındığı duyuruldu. Firma, Ille-et-Vilaine kentindeki fabrikada üretilen yoğurt ürünlerinin tamamının geri çağrıldığını duyurdu.



Raflardan kaldırılan ürünlerin 8 Haziran'da üretildiği, son kullanma tarihinin 11 Temmuz olduğu bildirildi. İade edilen ürünlerin ücretinin müşterilere geri verileceği ifade edildi.