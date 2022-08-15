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Fransa'da bir haftada 74 kilometrekareye yayılan yangın kontrol altına alındı

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Fransa'da bir haftada 74 kilometrekareye yayılan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer, 74 kilometrekare alanda yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından Gironde'den tahliye edilen binlerce kişiyi evlerine dönmeye çağırdı.
Fransa'da bir haftada 74 kilometrekareye yayılan yangın kontrol altına alındı

Fransa'nın güneyindeki Gironde bölgesinde 9 Ağustos'ta başlayan ve yaklaşık 74 kilometrekare alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, bölgede görülen yağmurla etkisini yitirirken, Gironde itfaiye amiri Marc Vermeulen, yangının kontrol altına alındığını ancak tam olarak söndürülemediğini açıkladı. Vermeulen, bölgedeki yolların ulaşıma açıldığını, ormanlık alanlara gidişin ise yasak olduğunu belirtti. Fransa'daki orman yangınında her dakika 10 futbol sahası kül oluyor.

FRANSA'DA BU YIL TOPLAM 600 BİN KİLOMETRELİK ALAN YANDI

Yetkililer, 74 kilometrekare alanda yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından Gironde'den tahliye edilen binlerce kişiyi evlerine dönmeye çağırdı. Gironde'de yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 1100 itfaiyecinin alevlerle mücadele ettiği aktarılmıştı. Fransa'da bu yıl etkili olan yangınlarda toplam 600 bin kilometre ormanlık alan küle döndü.

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