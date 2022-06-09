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Fransa'da camilere baskılar sürüyor

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Camilerin inşasında bağış yapan, finansal destek sağlayan kişilerin banka hesapları sebep gösterilmeden kapatılıyor.
Fransa'da camilere baskılar sürüyor

Paris yönetimi geçen yıl ağustos ayında kabul edilen “ayrılıkçı yasa” kapsamında ülkedeki camilere yönelik uygulamalarını sertleştirdi.

Rhone Camiler Konseyi Başkanı Kamel Kabtane, camiye bağış yapanların, “şüpheli, İslamcı, terörist” olarak damgalandığını, banka hesaplarının sebep gösterilmeden kapatıldığını söyledi.

Fransa’nın ayrıca cami inşaatlarını yabancı ülkelerin finanse etmesini istemediği gerekçesi ile de bağışçıları hedef aldığı belirtildi.

Müslümanlara ait yerlerin denetime tabi tutulanlarının sayısı yaklaşık 25 bin

Ülkede son dört yılda camilerin yanı sıra Müslümanlara ait okul, dernek ve iş yerlerinde denetime tabi tutulanların sayısı 25 bine yaklaştı.

“Radikal dinciliği savunduğu” iddiasıyla kapatılan yerlerin sayısı ise camilerle birlikte 718’e ulaştı.

 

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