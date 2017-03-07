Fransa'da çığ felaketi: Çok sayıda kişi kar altında

AFP'ye konuşan bölge polisinin sözcüsü "Görgü tanıklarına göre çok sayıda kişi çığın altında kaldı" dedi.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri ve kurtarma köpekleri gönderildi.
Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle helikopterlerin bölgeye gönderilmediği açıklandı.
Oldukça büyük olduğu (seviye 4) belirtilen çığın yerel saatle sabah 10.00'da düştüğü belirtildi.
Aynı bölgede 13 Şubat'ta da çığ felaketi yaşanmış, pist dışında kayan 4 kişi hayatını kaybetmişti.
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