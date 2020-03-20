Fransa'da Corona virüsünün ilerleme hızı artarak devam ederken maske yokluğu nedeniyle virüse yakalanan doktor sayısının artması, sağlık görevlilerini isyan ettirdi

Corona virüsüyle en çok mücadele eden ülkeler arasında yer alan Fransa'da virüsün ilerleme hızı artarak devam ederken, ülkede "maske fiyaskosu" yaşanmaya başladı. Maske yokluğu nedeniyle virüse yakalanan doktor sayısının artması, sağlık görevlilerini isyan ettirdi. Covid-19 Kollektifi'ni kuran sağlık görevlileri adına 3 doktor Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Fransa'da hükümetin birlik çağrısı ve Corona virüsüne karşı hep birlikte mücadele politikası, virüse karşı maske bile bulamayan doktorların isyanı nedeniyle son erdi. Doktorlar ve sağlık çalışanları, ambulans görevlileri ve yasakları izlemekle görevlendirilen polisler, maske kıtlığı nedeniyle isyan etti.

Fransızlar'a haftalardır Corona virüsüyle mücadele konusunda aralıksız bilgi veren Doktorlar Federasyonu Başkanı Jean Paul Hamon, kendisi başta olmak üzere çok sayıda doktorun maske yokluğu nedeniyle virüse yakalandığını açıkladı. Hala görevini yapmaya devam eden 73 yaşındaki Doktor Hamon, yorgun bir yüzle kameraların karşısına geçerek, "Maske yokluğu utanç verici. Mutlaka olanlardan ders çıkarmak gerekiyor. Hükümet ve yetkililer hesap vermeliler. Nasıl olur da Fransa korumasız bırakılır, bu konuda bir soruşturma komisyonu kurulmasını istiyorum" dedi.

Hükümetin, sağlık çalışanlarının aylardır sürdürdükleri grevlere gönderme yapan Hamon, "Umarım hükümet, işleyen bir sağlık sistemine sahip olmanın önemini anlamıştır. Bunu gerçekten diliyorum" diye konuştu.

Polisler de isyan etti

Ardından, sokağa çıkma yasağını uygulamak üzere görevlendirilen 100 bin polis aynı şikayetle isyan etti. Polis sendikaları, Corona virüsüne karşı gereken koruma önlemleri ve materyaller olmadan polisin görev yapmasını eleştirdi. Alternative Polis Sendikası, 84 polisin Covid-19 virüsüne yakalandığını açıkladı. Rhone-Alpes bölgesinde görev yapan bir polis grubu korumasız kontrol yapmayı reddetti. Ülkedeki 3 büyük polis sendikası Polce-FO, Alliance ve UNSA, İçişleri Bakanlığı'nı uyararak, "Böyle giderse kanundan doğan 'çalışmama haklarını' kullanacaklarını" açıkladı.

Başbakan hakkında suç duyurusu

Hükümetin maske ve test yokluğu nedeniyle tüm hastaları teşhis ve tedavi edememesine öfkelenen C-19 Kollektifi adlı bir dernek kuran doktorlar, hükümet aleyhinde suç duyurusunda bulundu. Başvuru dilekçesinde, Sağlık Bakanı iken, Corona virüsüyle mücadelenin ortasında, istifa ederek Paris Belediye Başkanı adayı olan Agnes Buzyn'ın sözleri gerekçe oluşturdu.

Doktorlar adına suç duyurusunda bulunan 3 doktor, Agnes Buzyn'ın, Le Monde gazetesine verdiği söyleşideki, "Corona virüsüyle mücadele sürerken bakanlıktan ayrılmak zorunda kladım. Seçimler tam bir maskaralıktı. Ayrıldığım gün seçimlerin yapılmayacağını bilerek gittim. Önümüzde yaklaşan tsunamiyi önceden gördüm. O nedenle ayrılırken ağladım. Binlerce insanın öleceğini biliyorum, doktorluğa geri dönmek istiyorum" sözlerini gerekçe gösterdi.

Suç duyurusu başvurusunda doktorlar Philippe Naccache, Emmanuel Sarrazin ve Ludovic Toro, Başbakan Edouard Philippe ile eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'ın "halk sağlığını tehlikeya atan ağır ihmal" suçundan yargılanmasını istedi. Sözkonusu suç, 2 yıla kadar hapis ve 30 bin Euro para cezası gerektiriyor.

Macron kriz zirvesini topladı

Öte yandan, hükümetin sokağa çıkmayın uyarısına rağmen, Fransızlar'ın önemli bir bölümü yasağa uysa da, sokaklarda dolaşan ve spor yapan insan sayısının da artması üzerine, hükümet halkı yeniden uyardı. İçişleri Bakanlığı'nda kurulan Kriz Hücresi'nde "güvenlik zirvesini" toplayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantı girişinde Fransızlar'dan bir kez daha yasaklara uymalarını istedi. Macron, "İlk dalgayı yavaşlatmak için önlemler aldık. Ama hala krizin başındayız. Devlet bu krizi çözecek, uzun vadede bunu başaracağız. Zamanla yarışıyoruz ve bu mücadelenin daha başındayız" dedi. Bakanlardan, olabilecek en hızlı ve etkin biçimde davranmalarını istedi.

Çelişkili açıklamalar soru işareti doğuruyor

Corona virüsünün Fansa'da ilk ortaya çıktığı günler "Yaşamaya devam edin" çağrısı yapan Macron, eşi Brigitte Macron ile 7 Mart'ta tiyatroya giderek halka örnek olmuştu. Ardından sağlık görevlilerinin çağrılarına rağmen, 15 Mart'ta yerel seçimlerin yapılmasında engel olmadığını belirten Macron, seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Üstelik seçimlerde Havre kentinden aday olan Başbakan Edouard Philippe, seçim kampanyasına odaklanarak, Paris-Havre arasında gidip geliyordu.

Seçimlerden sadece 2 gün sonra ulusa seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Evinizde kalın. Tehlike çok büyük. Krizi ciddiye alın" diyerek politika değiştirince eleştirilmişti.