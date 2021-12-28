Fransa'da Covid-19: Uzaktan çalışma kurallarına uymayan şirketlere caydırıcı para cezası geliyor

Fransa, Covid-19 ile mücadele döneminde uzaktan çalışma kurallarına uymayan şirketleri cezalandırmayı planlıyor.

Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, uzaktan çalışma sistemi kurmakta isteksiz olan şirketlere idari para cezası vermek istediklerini söyledi.

Borne'un sendikalarla yaptığı toplantı sonrası Bakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Bakan, sosyal taraflara daha caydırıcı ve daha hızlı idari nitelikte yaptırımlar uygulamak için yasa tasarısında değişiklik önermek istediğini duyurdu" denildi.

Bakanlık, müfettişlerin, "bazı şirketlerin ulusal şirket protokolünde (PNE) öngörülen uzaktan çalışmanın uygulanmasına direnç gösterdiğini" kaydettiğini bildirdi.

Ülkenin en büyük üçüncü konfederasyonu Force Ouvriere'in (FO) genel sekreteri Michel Beaugas, "Karşı çıkan şirketler için idari para cezaları yasa tasarısında değişiklik yapılarak getirilecek" diye konuştu. CFTC Başkanı Cyril Chabanier de "uzaktan çalışma kurallarına gerçekten uymayan şirketlere cezai yaptırımlar olacak" dedi.

"3 gün uzaktan çalışma zorunlu"

Başbakan Jean Castex, dün yaptığı açıklamada ocak ayından itibaren imkanı olan tüm işletmeler için uzaktan çalışmanın 3 hafta süreyle haftada en az 3 gün zorunlu olacağını kaydetti. Castex, ayrıca 'uygun şirketlerden' bu süreyi 4 güne çıkarmasının istenebileceğini bildirdi.

Yönetim, bu 'zorunluluğun' işverenin, iş kanununda yer alan çalışanlarının sağlığını güvence altına alma ihtiyacından kaynaklandığını vurguluyor.

Uzaktan çalışmaya ilişkin yasal çerçevenin çizilmesini savunan iş müfettişleri sendikası CGT-TEFP, uzun süredir verilen cezaların zayıflığı ile şirketleri kontrol edecek personelin eksikliği konusunda eleştiriler dile getiriyordu.

25 Aralık, Fransa’da 104 bin 61 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği gün olmuştu.