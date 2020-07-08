  • BIST 119.786
  • Altın 397,736
  • Dolar 6,8594
  • Euro 7,7364
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 933'e yükseldi

» »
Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 933'e yükseldi
Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 933'e yükseldi

Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 933'e yükseldi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 475 artışla 203 bin 962'ye ulaştı.

Son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 933'e yükseldi.

Covid-19 nedeniyle 538'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 594 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 316 artarak 77 bin 655 oldu.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 3 aydır düşüyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pandemi yüzünden bir milyar insan açlık tehdidi altında08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:59
  • Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Covid-19 vakası görüldü08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:54
  • BM'den ABD'ye: 'DSÖ'den ayrılmadan önce borçlarını öde'08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:45
  • Afrika Kalkınma Bankası: Covid-19 salgını yaklaşık 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebilir08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:13
  • DSÖ: Salgın hızlanıyor, zirveye henüz ulaşmadık07 Temmuz 2020 Salı 23:00
  • Bilim insanlarından coronanın genetik şifresine ilişkin açıklama07 Temmuz 2020 Salı 21:24
  • 200 bilim insanından DSÖ'ye çağrı: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşabildiğini kabul edin07 Temmuz 2020 Salı 18:20
  • Sağlık 3 saat durdu!07 Temmuz 2020 Salı 15:16
  • Melbourne’de 6 Hafta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi07 Temmuz 2020 Salı 14:40
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 200 Bini Geçti07 Temmuz 2020 Salı 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti