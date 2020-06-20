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Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

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Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 617'ye çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 811 artışla 196 bin 857'ye ulaştı.

Covid-19 nedeniyle 752'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 970 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 72 gündür düştüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 230 artarak 74 bin 117'ye yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 617 oldu.

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