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Fransa’da cumhurbaşkanı adaylarına protesto

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Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen'in çevre programları iklim aktivistleri tarafından protesto edildi.
Fransa’da cumhurbaşkanı adaylarına protesto

İklim aktivistleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen'in çevre programlarını protesto etmek için Türk mahallesindeki büyük bulvarda bir araya geldi.

Kamyonlarla getirdikleri saman balyalarını bulvara koyan Yokoluş İsyanı adlı çevreci grup, bulvardan araçların geçmesine engel olarak oturma eylemi düzenledi. Oturma eyleminin ardından iklim aktivistleri bulvarda dans ederek meditasyon yaptı.

Fransa’daki seçim sisteminin kendilerini 2 cumhurbaşkanı adayından birini tercih etmek zorunda bıraktığını belirten aktivistler, her iki adayın da çevreyle ilgili yeterli programı olmadığını açıkladılar.

Yokoluş İsyanı grubu üyesi aktivistlerden bazıları 3 günlük eylem için hazırlandıklarını söylerken, polisin uzun süre bulvarın kapatılmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

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