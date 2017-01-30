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Fransa'da Cumhurbaşkanı seçimine doğru

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Fransa'da Cumhurbaşkanı seçimine doğru
Fransa'da sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ön seçimi kazanan Benoit Hamon, "Bu akşam sol başını yukarı kaldırdı ve yüzünü geleceğe döndü." dedi.

Sonuçların açıklanmasının ardından seçmenlerle bir araya gelen Hamon, Fransa sol kesimi bir araya getirmeye başladığını belirterek, "Bu akşam sol başını yukarı kaldırdı ve yüzünü geleceğe döndü. Ülkemizin modern ve yenilikçi bir sola ihtiyacı var. Tarihimizde yeni bir sayfa açmalıyız." diye konuştu.

Sosyalistlerin tarihte bir araya gelerek başarılı olduğuna dikkati çeken Hamon, eski Cumhurbaşkanı François Mitterand ve eski Başbakan Michel Rocard'ın solu bir araya getirerek siyasette başarılı olduklarını hatırlattı.

Ön seçimde ikinci olan eski Başbakan Manuel Valls ise sol seçmenin seferberlik içinde ve uyanık olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dünya siyasetinde yükselen popülizm tehlikesine işaret eden Valls, "Popülizmin yükselişi ve Donald Trump'a verilen bir Amerika ile karşı karşıyayız. Marine Le Pen'in Fransa'nın yüzü olmasını ve François Fillon'un sosyal modelimizi bozmasını reddediyoruz. Bu konuda endişemi saklamıyorum. Sağda olduğu gibi solda da siyasi çözülmeye neden olan mikroplar var." ifadesini kullandı.

Sosyalist Partinin (PS) düzenlediği ön seçimin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 19'da biterken, ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 100 bin oyun kullanıldığı 7 bin 530 sandıktan 4 bin 322'sinde oy sayımı tamamlandı.

Ön seçimler için hazırlanan resmi internet sitesinden açıklanan verilere göre Hamon, oyların yüzde 58,65'ini alırken, eski Başbakan Valls yüzde 41,35 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Eski Ekonomi Bakanı Hamon ilk turda yüzde 36,03 oyla birinci olurken, Valls yüzde 31,48 oyla ikinci olmuştu. Adaylardan yüzde 17,52 oyla 3. olan Arnaud Montebourg, Hamon'a destek verdiğini açıklamıştı.

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