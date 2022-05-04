  • BIST 2.430,55
  • Altın 886.786
  • Dolar 14.794
  • Euro 15.5728
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Fransa’da Cumhurbaşkanı’na şok: Genç vekilin iç çamaşırı harcaması başını yaktı

» »
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un partisinden 39 yaşındaki vekil Coralie Dubost'un binlerce euroluk iç çamaşırı satın alarak bunu harcama gideri olarak yazdırdığı ortaya çıktı.
Fransa’da Cumhurbaşkanı’na şok: Genç vekilin iç çamaşırı harcaması başını yaktı

Fransa’da geçen ay yapılan seçimlerle tekrar cumhurbaşkanlığına seçilen Emmanuel Macron, zor günler geçiriyor… Macron’un partisi İlerleyen Cumhuriyet’ten Montpellier vekili 39 yaşındaki Coralie Dubost’un kişisel harcamalarını vergi mükelleflerinin paralarıyla yapması ülkeyi birbirine kattı.

Ülkede skandal bir süre önce çıktı… Dubost’un ayda 2 bin euroyu bulan iç çamaşırı ve diğer giyim harcamalarını parlamentonun gideri olarak gösterdiği ve hiç ödeme yapmadığı tespit edildi. Suçlamaların ardından parlamentoda etik soruşturmasında incelemeler başlatılırken iddiaların ayyuka çıkmasıyla birlikte Dubost görevinden istifa etme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığını kazanan ve gelecek aylarda yapılacak parlamento seçimi öncesinde bu istifa parlamentoda çoğunluğu sağlamak isteyen Macron’a ağır bir darbe oldu. İş dünyası ve akademinin yakından tanıdığı Dubost, Fransa’nın en tarz sahibi siyasilerinden biri olarak biliniyordu.

“HAKSIZ SALDIRI” VURGUSU

Dubost, “Siyasi yaşamı bırakma ve kendimi aileme adama zamanının geldiğini düşünüyorum. Son dönemde haksız saldırıların hedefi oldum” ifadesini kullandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ile iki yıllık ilişkisini geçen sene bitiren Dubost’un kendisine verilen aylık 5.373 euroluk harcırahı bu tür ürünlere harcadığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Dubost, “Ben salaklık yaptım. Yalancılık yapmadım. Parlamentoda giydiğim kıyafetler ile kişisel kıyafetler farklı. Özel hayatımda ve iş dünyasında aynı kıyafetleri giymiyorum” derken, kendisine verilen harcırah ile yapılan otel ve yemek harcamaları ile ilgili ise bir açıklama yapmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa artık pandemiye 'yok' muamelesi yapıyor: Peki, durum gerçekten bu mu?03 Mayıs 2022 Salı 10:40
  • İtalya'da mahkeme çocuğa yalnızca annenin soyadının verilememesini ayrımcılık olarak tanımladı02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:29
  • Fransa’da olaylı 1 Mayıs kutlaması02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:48
  • Paludan’ın Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırıları devam ediyor01 Mayıs 2022 Pazar 21:47
  • Papa’dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklama01 Mayıs 2022 Pazar 19:40
  • Vatikan’ı karıştıran iddia: İki Papa, birbirine savaş açmış30 Nisan 2022 Cumartesi 11:11
  • Kanada, eşcinsel erkeklere uygulanan kan bağışı yasağını kaldırdı29 Nisan 2022 Cuma 21:55
  • Almanya harekete geçti: Ukrayna’ya Obüsler gönderilecek29 Nisan 2022 Cuma 19:23
  • Rusya ile Avrupa arasında gaz ticareti savaşı yaşanıyor29 Nisan 2022 Cuma 13:40
  • Avrupa Birliği'nden Moldova'ya destek açıklaması29 Nisan 2022 Cuma 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti