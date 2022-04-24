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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi: İkinci tur başladı

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda halk, oy kullanmak üzere sandığa gidiyor.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi: İkinci tur başladı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda halk, oy kullanmak üzere sandığa gidiyor.

Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy kullanma işlemi, yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde de saat 20.00'ye kadar oy kullanılabiliyor.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Resmi sonuçlar, Anayasa Mahkemesince 27 Nisan'da açıklanacak.

Kamuoyu yoklamalarında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 57,5 desteğe ulaşırken; aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 42,5'te kaldı.

Seçimin ilk turundan elenen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisinin (PS) adayı Anne Hidalgo ve Yeşiller Partisinin (EELV) adayı Yannick Jadot'un yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile François Hollande, çok sayıda siyasetçi, spor ve sanat dünyasının önemli isimleri, sivil toplum kuruluşları Le Pen'in iktidara gelmesini engellemek için seçmenlerden Macron'un desteklenmesini talep ediyor.

Kamuoyu yoklamalarında, ilk turda yüzde 21,95 oy alan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un seçmenlerinin yüzde 42'sinin Macron'a, yüzde 25'inin Le Pen'e oy vereceği ifade ediliyor.

Macron'a destek arttı

Macron'un, geleneksel sağ ve sol partilerin adaylarına hezimet yaşattığı seçimin ilk turunun ardından özellikle iklim ve ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalarla Melenchon taraftarlarını ikna etmeye başardığı, yapılan anketler sonrasında görüldü.

Anketlere göre, son bir haftada Melenchon seçmenlerinin arasında Macron'a destek verenlerin oranı yüzde 7 arttı.

Le Pen'in, Melenchon taraftarlarından oy alabilme çabasından da sonuç çıkmadı. Le Pen, aradığı desteği, seçimin ilk turunda yüzde 7 oy alan aşırı sağcı Eric Zemmour'un seçmenlerinde buldu. Anketlere göre, Zemmour taraftarlarının yüzde 72'si ikinci turda Le Pen'e oy verecek.

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