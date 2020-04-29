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Fransa'da diş hekimleri, Covid-19'a karşı koruyucu malzeme eksikliğine dikkat çekmek için soyundu

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Fransa'da diş hekimleri, Covid-19'a karşı koruyucu malzeme eksikliğine dikkat çekmek için soyundu
Fransa'da diş hekimleri, Covid-19'a karşı koruyucu malzeme eksikliğine dikkat çekmek için soyundu

Fransız diş hekimleri, kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkati çekmek için çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Hekimlerin çıplak çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

Fransızcada "Çıplak diş hekimleri" anlamına gelen #dentistesapoil etiketiyle, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan diş hekimleri, korumasız çalışmanın ne demek olduğunu anlatabilmek için böylesi bir yola başvurduklarını belirtiyorlar.

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Girişimi iki meslektaşıyla birlikte ilk kendisinin başlattığını söyleyen Julie Zerbib-Martin, "İşe dönmek için maalesef yeterli koruyucu ekipmanımız yok. Çıplak poz vererek hastalarımızla savunmasız bir durumda çalışmaya zorlandığımızı bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz." diyor.

Diş hekimi Thierry Meyer, bir Facebook albümü oluşturarak tüm fotoğrafları topladı. Bir diğer diş hekimi Thierry Desaules de Youtube'da video olarak paylaştı.

 

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