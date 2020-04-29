Fransa'da diş hekimleri, Covid-19'a karşı koruyucu malzeme eksikliğine dikkat çekmek için soyundu

Fransız diş hekimleri, kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkati çekmek için çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Hekimlerin çıplak çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.
Fransızcada "Çıplak diş hekimleri" anlamına gelen #dentistesapoil etiketiyle, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan diş hekimleri, korumasız çalışmanın ne demek olduğunu anlatabilmek için böylesi bir yola başvurduklarını belirtiyorlar.
Girişimi iki meslektaşıyla birlikte ilk kendisinin başlattığını söyleyen Julie Zerbib-Martin, "İşe dönmek için maalesef yeterli koruyucu ekipmanımız yok. Çıplak poz vererek hastalarımızla savunmasız bir durumda çalışmaya zorlandığımızı bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz." diyor.
Diş hekimi Thierry Meyer, bir Facebook albümü oluşturarak tüm fotoğrafları topladı. Bir diğer diş hekimi Thierry Desaules de Youtube'da video olarak paylaştı.
Autour du monde, les dentistes sont tenus de voir les urgences mais sont en bas des listes de priorités pour l’EPI, mettant en danger leur santé et ceux de leurs patients.— Luong Phuc Nguyen (@luongphucnguyen) April 25, 2020
En France, le hashtag #Dentisteapoil est le cri de ralliement de ces professionnels de la santé. pic.twitter.com/91IcSwuxUA
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