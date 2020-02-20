  • BIST 118.997
  • Altın 314,423
  • Dolar 6,0864
  • Euro 6,5656
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Fransa'da Diyanet'e ait banka hesapları kapatıldı

» »
Fransa'da Diyanet'e ait banka hesapları kapatıldı
Fransa'da Diyanet'e ait banka hesapları kapatıldı

Franda’da yaşayan Müslümanlar üzerinde başka ülkelerin etkilerini kesmekte kararlı olduklarını söyleyen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri üzerine Diyanet'in Fransa’daki cami dernekleri ve Diyanet kuruluşları ile Din Hizmetleri Ataşeliklerinin Fransa’daki hesapları kapatıldı.

Dün konuyla ilgili, TBMM Yurt Dışı Türkler Alt Komisyonu'na bilgi veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Paris ve Bordeaux'daki ataşelik banka hesaplarının kapatıldığını açıkladı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, ataşeliklerin hesaplarının kapatılması, Ankara ile Paris'in arasında hayli sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.

Ataşeliklere ayrıca, Fransa içindeki bankalarda başka hesap açılmasına izin verilmiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor19 Şubat 2020 Çarşamba 11:27
  • AB gelecekteki bütçesi için zirve düzenliyor19 Şubat 2020 Çarşamba 11:24
  • Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin "Tarım Arazileri" Kararı Ülkeyi Gerdi18 Şubat 2020 Salı 14:06
  • Fransa'da First Lady'lerin davet kavgası kirli çamaşırları ortaya döktü18 Şubat 2020 Salı 13:37
  • Almanya’da Müslüman Derneklerin Başkanları Aşırı Sağcı Saldırılardan Endişeli18 Şubat 2020 Salı 13:29
  • İngiltere'de Hükümetin "BBC'yi Budama Planı" Tartışılıyor18 Şubat 2020 Salı 12:24
  • Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Arnavutluk'a 1,15 Milyar Avro Yardım Taahhüdü18 Şubat 2020 Salı 11:22
  • BM Genel Sekreteri Guterres'ten mülteci hakları için 'Tevbe Suresi' vurgusu18 Şubat 2020 Salı 10:16
  • İngilizler Brexit’ten sonra pasaport kuyruğu ile tanıştı!18 Şubat 2020 Salı 10:03
  • Eşcinsel evliliğe onay vermeyen Putin: Bir ailede anne ve baba olur18 Şubat 2020 Salı 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti