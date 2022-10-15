  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Fransa’da durmayan sürücüyü öldüren polisler gözaltına alındı

» »
Fransa'da 2 polis dur ihtarına uymayan araç sürücüsünü öldürmekten gözaltına alındı.
Fransa’da durmayan sürücüyü öldüren polisler gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris’te kontrol sırasında dur ihtarına uymayan araç sürücüsüne ateş ederek ölümüne neden olan 2 polis, gözaltına alındı.

 

Ülke basınındaki haberlere göre, başkentin 12. bölgesinde dün gece polisler güvenlik kontrolü sırasında şüpheli gördükleri ve içinde 3 kişinin olduğu aracı durdurmak istedi.
Emre uymayan sürücü yola devam edince polisler araca ateş açtı.

Başka bir araca çarptıktan sonra duran aracın sürücüsü, polisin açtığı ateş nedeniyle hayatını kaybederken arabadaki diğer 2 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. İki farklı soruşturmanın açıldığı olaya ilişkin sürücüyü öldürdükleri belirtilen 2 polis gözaltına alındı.

Sürücünün kimlik ve kökenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransa’da ocaktan bu yana 12 araç sürücüsü dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan Genel Kurmay Başkanı’ndan Sakız Adası paylaşımı14 Ekim 2022 Cuma 19:27
  • İsveç’te hükümeti kurmak için anlaşma sağlandı14 Ekim 2022 Cuma 17:11
  • AB Komisyonu’nda skandal: Tecavüzden suçlu bulunan vekile maaş14 Ekim 2022 Cuma 16:37
  • Fransızlar akaryakıt almak için Belçika’ya gidiyor14 Ekim 2022 Cuma 15:36
  • Macron’un sözleri NATO’yu karıştırdı: Topa tuttular14 Ekim 2022 Cuma 12:59
  • AB ülkelerine kaçak göçmen akını patlama yaptı14 Ekim 2022 Cuma 12:44
  • Bakanlık önerdi, halk akın etti! Finlandiya’da iyot tablet stokları tükendi14 Ekim 2022 Cuma 11:48
  • Finlandiya'da iyot tablet stokları tükendi13 Ekim 2022 Perşembe 22:12
  • İsveç’ten NATO üyeliğiyle ilgili açıklama13 Ekim 2022 Perşembe 19:16
  • Almanya Sağlık Bakanı’nı kaçırmayı planlayan kadın gözaltına alındı13 Ekim 2022 Perşembe 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti