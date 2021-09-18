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Fransa’da düşük gelirlilere elektrik yardımı

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Fransa’da, elektrik fiyatlarında yaşanan yüzde 0,4 artışın ardından hükümetten, düşük gelirli hanelere yardım açıklaması geldi.
Fransa’da düşük gelirlilere elektrik yardımı

Fransa’da, elektrik fiyatlarında yaşanan yüzde 0,4 artışın ardından hükümetten, düşük gelirli hanelere yardım açıklaması geldi.

Fransa hükümeti tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, yaklaşık 6 milyon düşük gelirli hanenin mevcut fiyat artışları karşısında enerji faturalarını ödemelerine yardımcı olmak için 100 euroluk istisnai bir çekten yararlanacağı ifade edildi.

Uygun hanelerin herhangi bir işlem yapmak zorunda kalmayacakları ve bu istisnai yardımı, elektrik, yakıt, gaz gibi ısıtma yöntemlerine bakılmaksızın Aralık ayında mektupla alacakları öğrenildi.

Öte yandan Fransa’da, Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık 7 ay kala artan enerji fiyatları hükümet için hassas bir konu. Ayrıca Fransa’da enerji konusu, 2018 yılı sonunda Sarı Yeleklilerin hareketini tetikleyen sebeplerden biri olmuştu.

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