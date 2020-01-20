Fransa'da emeklilik reformu protestoları sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versay Sarayı'nda 200 Fransız ve yabancı iş adamı ile bir araya gelirken, yüzlerce eylemci sarayın çevresinde emeklilik reformunu protesto etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Versay Sarayı'nda 200 Fransız ve yabancı iş insanı ile bir araya gelirken, yüzlerce eylemci sarayın çevresinde emeklilik reformunu protesto etti.

Macron, Versay Sarayı'nda ülkeye yatırım imkanlarını görüşmek üzere 200 Fransız ve yabancı iş adamı ile toplantı yaptı.

Bu sırada Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla sarayın çevresinde toplanan eylemciler, emeklilik reformunu protesto etti.

Göstericilerin saraya girmeye çalışması üzerine polis ile eylemcilerin arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.