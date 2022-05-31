Fransa'da enflasyon yeni rekor kırdı

Fransa'da enflasyon Almanya ve İspanya'da olduğu gibi rekor yükselişini sürdürdü.

INSEE verilerine göre Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisinde enflasyon Mayıs'ta yüzde 5.8 arttı. Önceki ay yıllık artış yüzde 5.4 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini de bu yöndeydi.

Artan enerji ve gıda maliyetleri enflasyondaki yükselişi tetikledi.

Dün Almanya ve İspanya'da açıklanan veriler de enflasyonun yeni rekor seviyelere yükseldiğini göstermişti.

AMB'nin gelecek haftaki faiz kararı öncesinde açıklanan enflasyon rakamları bankanın alacağı kararda etkili olacak. AMB'nin kriz sonrası alınan önlemler kapsamındaki ucu açık varlık alımlarını ve 8 yıldır uygulanan negatif faiz politikasını sonlandırması bekleniyor. Faiz artırımına Temmuz ayında başlanması bekleniyor.

Fransa'da açıklanan tüketici harcamaları da Nisan ayında sürpriz biçimde yüzde 0.4 daraldı. Beklenti yüzde 0.5 artıştı.