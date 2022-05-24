  • BIST 2.375,00
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAModerna’dan maymun çiçeği hastalığına karşı hamle

Fransa’da engelli bakana tecavüz suçlaması

» »
Fransa’da 2 kadın, yeni atanan fiziksel engelli Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad’in kendilerine tecavüz ettiğini iddia etti.
Fransa’da engelli bakana tecavüz suçlaması

Fransa'da geçen hafta kurulan yeni hükümette Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı olarak atanan Damien Abad hakkında tecavüz iddiaları ortaya atıldı. Bir Fransız haber sitesine röportaj veren iki kadın, 2010 ve 2011 yıllarında Abad'ın kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti.

Sitede yer alan haberde kadınlardan birinin 2017 yılında Abad hakkında polise şikayette bulunduğu ancak delil yetersizliği nedeniyle dosyanın herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığı belirtildi.

“FİZİKSEL ENGELİM NEDENİYLE İMKANSIZ”

Fransız Bakan Abad ise kadınlara tecavüz ettiğine ilişkin haberleri yalandı. Abad iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hakkımdaki cinsel şiddet suçlamalarını şiddetle reddediyorum. Hayatım boyunca yaşadığım tüm ilişkiler her zaman karşılıklı rıza ile gerçeklemiştir” dedi.

Fiziksel engelli olan Abad, Artrogripozis adlı rahatsızlığı nedeniyle, cinsel saldırıda bulunmasının imkansız olduğunu ve karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişki yaşamasının mümkün olamayacağını ifade etti.

Fransa'da 24 Nisan’da yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başbakanlık görevine getirdiği Elisabeth Borne, geçen cuma günü yeni kabineyi sunmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna savaşı: Putin yalan haber kanunuyla gerçeklere de mi savaş açtı?24 Mayıs 2022 Salı 10:23
  • Peskov, Batı'yı hedef aldı: 'Küresel gıda krizinin kaynağı biz değiliz'23 Mayıs 2022 Pazartesi 19:27
  • IMF Almanya için ılımlı bir toparlanma öngörüyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 19:05
  • Litvanya: Rusya ile enerji ticaretini bitirdik23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:43
  • Katar’ın Paris Büyükelçiliği’nde bir kişi öldü23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:26
  • Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı: Afganistan'da kadınlar artık televizyona çıkmak için yüzlerini de örtmek zorunda23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:59
  • Maymun çiçeği virüsü karantina kararı23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:25
  • Etna Yanardağı faaliyete geçti . Yanardağdan çıkan duman metrelerce yükseğe ulaştı23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:00
  • BAE’de yeni Devlet Başkanı’ndan eğitim odaklı kabine revizyonu23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:58
  • Dünya ekonomi reformu İsviçrede başlıyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti