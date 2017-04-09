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Fransa'da ETA'ya ait yaklaşık 3,5 ton patlayıcı ve malzeme ele geçirildi

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Fransa'da ETA'ya ait yaklaşık 3,5 ton patlayıcı ve malzeme ele geçirildi
Cazeneuve, yaptığı yazılı açıklamada, Fransız polisinin ETA tarafından verilen listede yer alan yerlerde arama gerçekleştirdiğini anımsattı.

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde olan ETA'nın (Bask Ülkesi ve Özgürlük) verdiği listede bulunan yerlerdeki aramalarda yaklaşık 3,5 ton patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Cazeneuve, yaptığı yazılı açıklamada, Fransız polisinin ETA tarafından verilen listede yer alan yerlerde arama gerçekleştirdiğini anımsattı.

Fransa'nın bu operasyonun soğuk kanlı ve şiddetten uzak bir tavırla yapılabilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Cazeneuve, ülkedeki aramalarda yaklaşık 3,5 ton patlayıcı ve mühimmat bulunduğunu kaydetti.

Cazeneuve, "Bu Bask bağımsızlığını amaçlayan terörizmin sona erdirilmesi için kararlı bir adım." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan, İspanya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele veren ETA'nın bugün itibarıyla silahsızlandığını açıklayarak, silah ve patlayıcıları sakladığını belirttiği yerleri Fransız makamlarına bildirmesini "medyatik şov" olarak değerlenmişti.

Hükümet adına açıklama yapan İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, "ETA mağlubiyetini küçültmek için medyatik işler yapmak yerine mağdurlarından özür dileyip, bir daha ortaya çıkmamak üzere kendini feshetmelidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İspanya'da 1958'de kurulan ve bu zamana kadar 858 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, 20 Ekim 2011'de silahlı faaliyetlerini tamamen bıraktığını açıklamıştı. ETA'ya ait olan ve toprak altında gömülü tutulan 8 cephaneliğin listesi, Bask bölgesindeki bir sivil toplum örgütünün temsilcileri ve uluslararası gözlemciler tarafından bu sabah Fransız polisine teslim edilmişti.afından bu sabah Fransız polisine teslim edilmişti.

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