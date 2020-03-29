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Fransa'da Evanjelist kilise toplantısı binlerce Covid-19 vakasının kaynağı oldu

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Fransa'da Evanjelist kilise toplantısı binlerce Covid-19 vakasının kaynağı oldu
Fransa'da Evanjelist kilise toplantısı binlerce Covid-19 vakasının kaynağı oldu

Fransa'da şubat ayında Mulhouse kentindeki bir kilisede düzenlenen dini toplantının binlerce Covid-19 vakasının kaynağı olduğu ortaya çıktı. Ülkede yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'un merkezi konumundaki kentin, virüsün ülke geneline yayılma noktalarından biri olduğu düşünülüyor.

Fransız devlet televizyonunun araştırmasına göre, virüsün yayılmasına neden olan toplantıda enfekte olanların sayısı bilindiği gibi yüzlerle değil, binlerle ifade ediliyor.

Kentte 25 yıldır düzenlenen dini toplantıyı Fransa'nın büyük bir Evanjelist topluluğu organize ediyor. Bu yıl da 17-24 Şubat arasında Mulhouse'da bir kilisede toplanan 2 bin ila 2 bin 500 kişi, bir hafta boyunca birlikte ibadet etti. Fransa'nın dört bir yanından gelen yüzlerce insan, toplantı bittikten sonra evlerine döndü.

Yerel sağlık otoritelerinin açıklamaları ve gazetecilerin araştırmaları dikkate alındığında, bu toplantıda en az bin kişiye virüs bulaştığı düşünülüyor. Dahası, Mulhouse kenti, Fransa geneline yayılan Covid-19 vakalarının kaynaklarından biri haline geldi.

Mulhouse kentinde çalışan pratisyen doktor Patrick Vogt, toplantının bitiminden birkaç gün sonra, kendisine başvuran onlarca hasta olduğunu söylüyor. Vogt, France Info'ya verdiği röportajda, "Hastalardan birine toplantıda öksüren çok sayıda insan olup olmadığını sordum. 'Evet, çoğunluğu öksürüyordu' cevabı aldım" ifadelerini kullanıyor.

Evanjelik kilisenin koronavirüs alarmı

Mulhouse'ta kilise 1 Mart'ta katılımcılardan birinin ve oğullarının Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Toplantıyı düzenleyen rahip Peterschmitt'in ailesindeyse 18 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Vakaların ardından kilise yetkililerle temasa geçerek vakalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ancak herkese açık ücretsiz etkinliğe katılanların kaydı alınmadığı için tüm katılımcılara ulaşılamadı ve takip yapılamadı. Doktor Vogt, bu insanların virüsün kuluçka döneminde bilmeden virüsü çok sayıda insana yaymış olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan şu an hastalığın merkezlerinden biri olan Strasbourg Üniversite Hastanesi'nden bir hemşirenin de toplantıya katıldığı bildirildi. Grand-Est Yerel Sağlık Kurumu Genel Müdürü, bu hemşirenin hastanede çalışan ve koronavirüs tespit edilen 250 kişiye virüsü bulaştırmış olabileceğini açıkladı.

Rahip Jonathan Peterschmitt yetkililer tarafından açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını, 2 bin ila 2 bin 500 katılımcıdan neredeyse hepsinin virüse yakalandığını düşünüyor.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde olduğu gibi koronavirüsü ilk kapan ve yayan kişinin kim olduğu bilinmiyor. Grand-Est Yerel Sağlık Kurumu'na göre, Evanjelik toplantı öncesinde de kentte muhtemelen Covid-19 vakası vardı, ancak toplantı virüsün yayılımını hızlandırdı.

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