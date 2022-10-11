  • BIST 3.571,55
  • Altın 1005.381
  • Dolar 18.5801
  • Euro 18.1385
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Fransa’da gençler akaryakıt istasyonunu işgal etti

» »
Fransa'da akaryakıt istasyonunu "işgal eden" gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı. Bölge dışından gelenlere benzini bidonla yüksek fiyata satan gençler, bölge sakinlerinin normal fiyattan istasyonu kullanmasına izin verdi.
Fransa’da gençler akaryakıt istasyonunu işgal etti

Fransa’da, petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken Val-d’Oise bölgesinde bazı gençler, bir akaryakıt istasyonunu “işgal ederek” benzini kendi belirledikleri fiyattan sattı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Villiers-le-Bel kentinde bazı gençler, TotalEnergies’e ait bir istasyonu “işgal” etti. Araçların uzun kuyruk oluşturduğu istasyonu basarak araç girişini kontrol altına alan gençler, bölge sakinlerinin normal fiyattan benzin almak için istasyonu kullanmasına izin verirken diğer bölgelerden gelenlere, bidonlarla kendi belirledikleri yüksek fiyattan benzin sattı.

Gençler, bidonla benzin almak istemeyen araç sürücülerini ise kuyruktan çıkardı. İstasyondaki “işgal” polisin müdahalesiyle son bulurken olayla ilgili 20 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

SENDİKALAR GREVİ SÜRDÜRECEK

Diğer yandan, hükümetin Fransız Total ile Amerikan Esso-Exxonmobil şirketlerine ait rafinerilerde devam eden grevlerin sonlandırılması çağrısına rağmen, sendikalar grevi sürdürme kararı aldı.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, bu sabah yaptığı açıklamada, grev yapanların yakıt depolarına yönelik ablukasını en kısa sürede durdurma çağrısı yapmış, aksi takdirde müdahalede bulunacaklarını belirtmişti. Ülke genelinde pazartesi akşamı itibarıyla benzin istasyonlarının yüzde 29,4'ünde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Total'a ait 6 rafinerinin 3'ünde CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve 2022 için maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in iki rafinerisi de katılmıştı.

Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ elebaşı Yunan gazetecileri ağırladı, söyleşi yarım kaldı11 Ekim 2022 Salı 14:37
  • Dünya nüfusuna her dakika 140 kişi ekleniyor11 Ekim 2022 Salı 10:54
  • Web kamerasını açmayı reddeden çalışanı işten çıkaran şirkete 75 bin avro tazminat11 Ekim 2022 Salı 10:46
  • BM: Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti11 Ekim 2022 Salı 09:40
  • Almanya: Ukrayna’nın hava sahasını güçlendirmek için çalışıyoruz10 Ekim 2022 Pazartesi 19:58
  • AB, bütçesinin savaş ve enflasyona göre yeniden planlanmasını istiyor10 Ekim 2022 Pazartesi 16:00
  • ABD ile Yunanistan arasında tatbikat10 Ekim 2022 Pazartesi 15:34
  • Yunan basını: Türkiye, Ege’deki kayalıklar için paraşütçüler görevlendirdi10 Ekim 2022 Pazartesi 14:33
  • Business Insider: Alman ordusunun sadece iki gün yetecek cephanesi var10 Ekim 2022 Pazartesi 13:38
  • Schipol Havalimanı Personel Eksikliği Nedeniyle Ordudan Yardım İstedi10 Ekim 2022 Pazartesi 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti