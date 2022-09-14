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Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

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Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde devam eden yangında şu ana kadar 3 bin hektardan fazla yeşil alanın zarar gördüğü bildirildi.
Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

Fransa'nın güneyindeki Gironde Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gironde'da devam etmekte olan yangında şimdiye kadar 3 bin 200 hektar yeşil alanın küle döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, bölgeden şimdiye kadar tahliye edilenlerin sayısının 840'a yükseldiği belirtilerek, gece itibarıyla alevlerle mücadele eden itfaiye çalışanlarının sayısının 900'den fazla olacağı vurgulandı.

Gironde vilayetinde Saumos ormanı yakınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.

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