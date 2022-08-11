  • BIST 2.829,58
  • Altın 1030.042
  • Dolar 17.9237
  • Euro 18.4723
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Fransa’da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor

» »
Fransa’da temmuz ayında ülke tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesindeki Landiras’ta, dün öğleden sonra başlayan yangının her dakika 10 futbol sahası büyüklüğünde alana yayıldığı belirtildi.
Fransa’da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor

TF1 İnfo’nun haberine göre, Landiras’ta temmuz ayında ilerlemesi durdurulan ancak tam olarak söndürülemeyen yangının kıvılcımlarından çıktığı tahmin edilen yangında şu ana kadar 6 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Hostens kasabası civarındaki çam ormanında çıkan yangın nedeniyle en az 6 bin kişi tahliye edilirken, yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 500 kadar itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor.
Sivil güvenlik sözcüsü Alexandre Jouassard, alevlerin hızla ilerlediğini, her geçen dakika 10 futbol sahasından büyük alanın alevlere teslim olduğunu, yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan alevlere müdahale ettiğini ifade etti.

– 12 Temmuz’da başlayan ve halen söndürülemeyen yangının yeni yangını tetiklediği ihtimali
Le Figaro’nun haberine göre, Gironde Valiliği, yeni yangının Landiras’ta 12 Temmuz’da başlayan ve 14 bin hektar alanı kül ettikten sonra halen tam olarak söndürüldüğü açıklanmayan yangından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Valilik, bölgede hava koşullarının elverişsiz olmasının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını bildirdi.

Öte yandan, dün bölgede küçük çapta birçok yangının çıktığı ve bazılarında alevlerin halen kontrol altına alınamadığı ifade ediliyor.

Dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkenin güney ve batısında 16 bölgede turuncu alarm durumuna geçildi.

Gironde’de temmuz ayında Teste-de-Buch bölgesinde büyük bir yangın çıkmış, iki yangında toplam 20 bin 800 hektar ormanlık alan yanmış, 36 bin kişi tahliye edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'nın en büyük ceset yakma tesisi enerji krizi nedeniyle zor durumda10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:37
  • Rusya'nın Avrupa'ya Doğal Gaz ihracatı 40 Yılın En Düşük Seviyesinde10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:10
  • Almanya‘da Cemevi‘ne saldırı09 Ağustos 2022 Salı 20:45
  • Yunanistan’da casusluk skandalı : AB’den açıklama geldi09 Ağustos 2022 Salı 19:22
  • Almanya devlet televizyonunda masaj koltuğu skandalı09 Ağustos 2022 Salı 18:13
  • İspanya’da buz kalmadı09 Ağustos 2022 Salı 15:29
  • Hollandalı diplomattan sempatik veda: Allah’a emanet olun09 Ağustos 2022 Salı 14:33
  • Norveç’te Fransız turisti yaralayan kutup ayısı katledildi09 Ağustos 2022 Salı 11:04
  • İtalya'da orman yangını:120 kişi tahliye edildi09 Ağustos 2022 Salı 09:52
  • İsviçre’den tahıl sevkiyatına destek09 Ağustos 2022 Salı 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti