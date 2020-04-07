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Fransa'da günde en yüksek ölüm sayısı dün görüldü

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Fransa'da günde en yüksek ölüm sayısı dün görüldü
Fransa'da günde en yüksek ölüm sayısı dün görüldü

Fransa'da, dün koronavirüs kaynaklı 833 ölüm görüldü.

Bu sayıyla ülke, salgının başlamasından bu yana günde en yüksek sayıya ulaştı.

Ülkede şu ana kadar 98 bin 10 Covid-19 vakası görülürken, hastalık nedeniyle 8 bin 911 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Olivier Véran, "Salgının yükselişinin sonuna henüz gelmedik" uyarısında bulundu.

Véran, "(Salgın) henüz bitmiş değil. Bitmekten çok uzak. Yol uzun. Açıkladığım rakamlar bunu gösteriyor. Evde kalın ve izolasyon çabalarını devam ettirin" diye konuştu.

Véran, ölümlerin yüzde 27'sinin görüldüğü huzurevlerinin izolasyonuna yönelik "geniş çaplı operasyon" başlatılacağını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün paylaşılan verilere göre, geçen 24 saatte 605 kişi hastanelerde, 228 kişi huzurevinde yaşamını yitirdi. Her iki yerde de yüzde 10 ölüm artışı görüldü.

Ülkede yoğun bakımda iyileşen sayısı ise yüzde 1,3 oranında arttı.

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