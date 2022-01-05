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Fransa'da gürültü kamerası uygulaması başlıyor: Sınırı aşan araçlara ceza kesilecek

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Fransa’da ilk ‘gürültü kamerası’ uygulaması başlayacak. Trafikte gürültü kirliliğine sebep olan araçlar kameradan tespit edilerek para cezasına çarptırılacak.
Fransa'da gürültü kamerası uygulaması başlıyor: Sınırı aşan araçlara ceza kesilecek

Fransa’da ilk ‘gürültü kamerası’ uygulaması başlayacak. Trafikte gürültü kirliliğine sebep olan araçlar kameradan tespit edilerek para cezasına çarptırılacak.

Fransa 2019 yılında geçen yasa kapsamında ilk gürültü kamerası uygulaması başlıyor.

Trafikte oluşan gürültü kirliliğini azaltmak için geliştirilen “gürültü kamerası” ile birlikte belli bir desibeli geçen sürücülere 135 euroluk cezaların kesileceği kaydedildi.

İlk üç ay boyunca sürücülere ceza verilmeyeceği kaydedilirken, şu anki sınırın 72 desibel olduğu fakat bazı sürücülerin 130 desibele kadar ses çıkardığı belirtildi.

Çeşitli motosiklet ve otomobil kurum ve kuruluşları, “Bu gürültü kameraları devletin şoförlerden ve sürücülerden para almanın yeni yolu. Herkes ceza ödeyecek eninde sonunda” açıklamasını yaptı.

Test sürecinin ardından tam kapsamlı deneme süreci Paris’in batısında bulunan Saint-Lambert-des-Bois bölgesinde yapılacak. Aynı anda Bron, Paris, Nice, Rueil Malmaison, Saint-Forget, Toulouse ve Villeneuve-le-Roi’da da testler yapılacak.

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