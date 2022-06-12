Fransa’da halk sandığa gidiyor: Macron’un zorlu sınavı başladı

Fransa’daki yaklaşık 48,7 milyon seçmen, milletvekili seçimlerinin ilk turu için sandık başında.

Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin belirleneceği seçim, yerel saatle 08.00’de başladı, 18.00’de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00’ye kadar oy kullanılabilecek.

Seçimde 6 bin 293 aday milletvekili olmak için yarışırken, Fransız solu “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) adı altında seçime 6 parti birleşerek giriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sol partiler tarafından oluşturulan ittifak girişiminin alacağı oy sayısını düşürebilmek için yeni kurulan hükümete Sosyalist Parti üyelerini alarak solun oyunu düşürmeyi hedefliyor.

Öte yandan, aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi milletvekili seçimlerinden de büyük başarı elde etmesi bekleniyor.

Bugün yapılan seçimlerin ilk turunda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, 19 Haziran'da seçimin ikinci turu düzenlenecek.