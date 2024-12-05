  • BIST 9931.6
  • Altın 2957.343
  • Dolar 34.7292
  • Euro 36.6311
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Fransa'da hükümet düştü

» »
Fransa’da merkez sağ azınlık hükümeti, güvenoyu alamayarak düştü.
Fransa'da hükümet düştü

2025 bütçesinin Parlamentoda görüşülmesi sırasında aşırı sağ ile arasında oluşan anlaşmazlık neticesinde, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü.

Erken genel seçimin galibi olan solcular, 5 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve getirilen Başbakan Barnier ve hükümetinin aşırı sağla işbirliği içinde olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 3 aydır ülkeyi yöneten azınlık Barnier hükümeti, bugüne kadar sınır güvenliği ve göçle mücadele konularındaki açıklamalarıyla aşırı sağın fikirlerini benimsemekle itham edildi.

Salt çoğunluğu elde edemeyen hükümet, meclisteki yasama faaliyetlerine devam edebilmek için RN vekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyuyordu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiev, Rusya'nın ilk kez Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze fırlattığını iddia etti21 Kasım 2024 Perşembe 14:17
  • Kiev'deki bazı büyükelçilikler 'saldırı ihtimaline karşı' kapatıldı20 Kasım 2024 Çarşamba 16:50
  • Ukrayna ilk kez Rusya topraklarına ABD'nin verdiği uzun menzilli füzeler fırlattı20 Kasım 2024 Çarşamba 09:57
  • İspanya'da kara para aklamayla mücadele başkanının evinde 20 milyon euro bulundu16 Kasım 2024 Cumartesi 21:30
  • AB, Avrupa’daki 4 UWC okulu için 18 öğrenciye burs verecek11 Kasım 2024 Pazartesi 16:09
  • Berlin'de Duvar yıkılalı 35 yıl oldu10 Kasım 2024 Pazar 12:10
  • Fransız milletvekilleri milyarderlere ek vergi getirilmesini onayladı30 Ekim 2024 Çarşamba 15:56
  • Moldovalılar çok az bir çoğunlukla AB'ye katılmayı destekliyor21 Ekim 2024 Pazartesi 20:09
  • Moldova’da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı, AB’ye katılım referandumunda yüzde 50,31 “evet” cevabı çıktı21 Ekim 2024 Pazartesi 15:19
  • BM üyesi 104 ülke ve Afrika Birliği'nden İsrail'in Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etmesine tepki12 Ekim 2024 Cumartesi 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti