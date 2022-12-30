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Fransa’da ilaç kıtlığı büyüyor

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Fransa'da Covid-19, bronşiolit ve grip salgınları nedeniyle 3 bin ilaçta tedarik sıkıntısı yaşanıyor.
Fransa’da ilaç kıtlığı büyüyor

Covid-19, bronşiolit ve grip salgınlarıyla karşı karşıya olan Fransa’da eczanelerde çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü bulmak zorlaştı. Ülkede parasetamol ve amoksisilin içerikli ilaçlar bulmak neredeyse imkansız.

Fransa’nın başkenti Paris’in batısındaki Yvelines vilayetinde eczacılık yapan Souhil Cherraben, aylardır devam eden kıtlığın birçok ilacı kapsadığını söyledi. Cherraben, tedarikinde sıkıntı yaşadıkları arasında parasetamol içeren bir ilacın da bulunduğunu ve çok az sayıda temin edilebildiğini anlattı.

Çocuklara yönelik amoksisilin antibiyotiğinde de gerçek anlamda kıtlık yaşandığına dikkati çeken Cherraben, bu kıtlığın, önce ilacın şurup formuna, ardından çocuklara vermek amacıyla ikiye böldükleri, yetişkinler için üretilen tablet formuna yayıldığını dile getirdi. Cherraben, “Bu nedenle hekimler, amoksisilini başka antibiyotiklerle değiştirmeleri için sağlık bildirimleri alıyor, bu da zamanla hem antibiyotik hem de amoksisilin kalmamasına yol açıyor, bizim de elimiz ayağımız bağlı, ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

Serum fizyolojik ve şurup kıtlığına da dikkati çeken Cherraben, ilaçların bulunamaması nedeniyle özellikle gece nöbetçi eczanelerin yaşadığı zorlukları dile getirdi. İlaç kıtlığının yanı sıra Fransa’da hafta başından bu yana süren pratisyen hekimlerin grevine dikkati çeken Cherraben, hekim ve ilaç olmayınca eczacıların “pek bir işe yaramadıkları” yorumunda bulundu.

Ulusal İlaç Ajansı (ANSM), çocuklara yönelik amoksisilin bazlı antibiyotiklerde tedarik sıkıntısı yaşandığını onaylarken bunu antibiyotik tüketiminin artması ve üretimde yaşanan sorunlara bağladı.

ANSM verilerine göre, Fransa’da 2022’de yaklaşık 3 bin ilaçta tedarik sıkıntısı veya kıtlık yaşanmakta. Bu sayı 2018’de 871 idi. 

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